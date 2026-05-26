Puigdemont demana a Illa menys victimisme amb Zapatero i explicar el "especial interès" amb la Xina

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRES) -
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat aquest dimarts al president de la Generalitat, Salvador Illa, menys victimisme i més explicacions després de la imputació de l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero per presumpte tràfic d'influències en el cas 'Plus ultra', especialment per saber d'on ve el "especial interès" amb la Xina.
"Menys victimisme i més explicacions. Que ens fan falta moltes, especialment per saber d'on ve el vostre especial interès amb la Xina", ha dit l'expresident de la Generalitat en un missatge en X recollit per Europa Press, en el qual responia a un vídeo penjat per Illa d'una entrevista aquest mateix dimecres en La Sexta.
En el vídeo, Illa assegura que els socialistes ni es dobleguen ni es rendeixen davant de la situació actual i defensa el treball del Govern central en matèria laboral, internacional i de drets socials: "Ser socialista és una forma d'estar al món. I és creure en la dignitat quan és difícil, creure en la justícia quan costa i creure en la gent quan uns altres miren cap a un altre costat".