Puigdemont demana a Illa escoltar els docents mobilitzats i que la Generalitat "rectifiqui"

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat aquest divendres al president de la Generalitat, Salvador Illa, que escolti els docents que s'han manifestat a Barcelona per demanar millores laborals i que el Govern "rectifiqui".
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press en el qual el també expresident de la Generalitat ha assenyalat que "l'èxit de la mobilització és indiscutible, contundent i suficient" com perquè el Govern rectifiqui, segons ell.
"Un govern que no escolta no serà mai el govern de tothom", i ha assegurat que els docents són un dels pilars de la societat, per la qual cosa ha cridat a que se'ls escolti.
Segons dades de la Conselleria d'Educació, gairebé un 40% dels docents s'han adherit a la vaga aquest divendres, però els sindicats eleven aquesta xifra fins al 85%.
Els sindicats convocants Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical-CSC no estan d'acord amb el pacte del Govern amb CCOO Educació i UGT Catalunya perquè el veuen "insuficient" i critiquen que no representa la majoria.