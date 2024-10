Puigdemont demana a Illa desvincular una reunió entre tots dos del congrés de Junts

Defensa que la trobada s'ha de fer per la seva condició de "130è president" de la Generalitat

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha demanat aquest divendres al president català, Salvador Illa, desvincular una possible reunió entre tots dos del congrés de Junts.

"Si vol ser el president de tots els catalans ha de deixar d'ignorar l'anormalitat democràtica que pateix Catalunya. Ha de desvincular la visita de qualsevol altra circumstància. Condicionar-la en funció del congrés d'un partit no és admissible, i ho hauria de saber", ha recalcat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Segons Puigdemont, no té res a veure el congrés d'un partit amb la institució de la presidència de la Generalitat, i ha lamentat que Illa s'hagi trobat amb tots els expresidents catalans, al marge de si tenen responsabilitats en una formació, excepte amb ell.

"El president Illa no s'ha de reunir amb mi com a representant d'un partit polític. Ho ha de fer per la meva condició institucional, reconeguda per llei", ha defensat.

Ha assegurat que, sigui quina sigui la responsabilitat que pugui tenir a Junts, la reunió amb Illa només es pot fer "en la seva condició de 130è president".

"El respecte que tant pregona comença per reconèixer aquesta realitat. Sé que l'incomoda, perquè soc a l'exili també per la responsabilitat del PSC en la repressió", ha resolt.