Puigdemont demana empara al Constitucional i que s'aixequi l'ordre de detenció

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

La defensa de l'expresident Carles Puigdemont ha presentat un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC), després de ser rebutjada per la justícia ordinària la petició de nul·litat d'actuacions, i reclama que s'aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell.

En un escrit aquest dijous remés al TC consultat per Europa Press i que ha avançat 'Vilaweb', Puigdemont recorre contra les tres interlocutòries dictades per la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem i dues més dictades pel magistrat instructor, després que se li hagi denegat l'aplicació de la llei d'amnistia als fets que s'imputen al procés, entre d'altres, un delicte de malversació de cabals públics.

La no concessió de l'amnistia, indica la defensa en l'escrit al TC, va en contra del criteri de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat.

Contra la interlocutòria de 17 de juny de 2025, en la qual s'inadmet l'incident de nul·litat d'actuacions promogut per la defensa de Puigdemont, "no es pot presentar cap altre recurs, ordinari o extraordinari, i en aquell recurs es van al·legar totes les vulneracions de drets fonamentals que aquí es pretén que siguin emparades per aquest Tribunal Constitucional" expliquen.

Puigdemont argumenta davant el TC que s'han vulnerat els seus drets a un jutge ordinari i a la tutela efectiva.