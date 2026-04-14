Puigdemont demana cuidar la literatura catalana: "Si no la cuidem nosaltres no ho farà ningú millor"

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha fet una crida als catalans a cuidar la literatura catalana: "Aquesta que els catalans hem de cuidar més que ningú, perquè si no la cuidem nosaltres no ho farà ningú millor".
Ho ha dit en un vídeo aquest dimarts durant l'acte de presentació de la iniciativa del seu partit 'Els audiollibres de Junts', que qualifica com la "materialització d'un procés llargament perseguit".
Es tracta d'un nou projecte elaborat conjuntament amb la sectorial pels Drets de les Persones amb Discapacitat, amb l'objectiu de fer accessibles per totes les persones textos de la cultura i la política catalana.
Puigdemont creu que aquest projecte representa la millor cara del que entenen com a patriotisme: "Pensar en les persones que tenen més necessitats o senzillament no poden accedir a un conjunt de recursos culturals".
EXEMPLE DE "PATRIOTISME"
A més, creu també que és un exemple de "patriotisme perquè, efectivament, es basa en la llengua i la cultura, algunes de les millors credencials que ha tingut el catalanisme, de les quals som hereus i de les quals som deutors".
Remarca que molta gent es podrà beneficiar d'aquesta iniciativa, com la gent jove, per escoltar literatura catalana, i destaca: "Ara és un bon moment per escoltar literatura catalana".
"UN ACTE DE PAÍS"
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assenyalat que quan es parla d'accessibilitat no es parla només de drets socials: "Parlem d'igualtat, que ningú es quedi enrere en l'accés a la cultura, al pensament i a la història col·lectiva".
"No és un projecte menor, no és un simple exercici cultural, és un acte de país perquè fem accessibles textos que expliquen què som, d'on venim i cap a on anem", i afirma que amb aquesta iniciativa es fan accessibles autors com Àngel Guimerà i Jacint Verdaguer o polítics com Prat de la Riba o Macià.
DEFENSA DE LA LLENGUA
Turull assegura que amb aquest projecte el partit fa un pas més i afegeix: "En un moment com l'actual, en el qual tenim un Govern que ha dimitit en la defensa de la llengua, iniciatives com aquestes són més necessàries que mai, perquè estimar el país és estimar també la seva llengua, amb totes les conseqüències".
Per la seva banda, la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que ha iniciat la seva intervenció recordant que fa anys va estudiar la llengua de signes i ha mostrat el seu compromís a utilitzar-la quan pot, ha assegurat que ha estat un "enorme regal" per a ella participar en aquest projecte i ha procedit a llegir un text d'Àngel Guimerà.