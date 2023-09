Puigdemont demana consolidar l'actual projecte de la Cambra de Barcelona en la propera legislatura

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha demanat consolidar l'actual projecte i el treball fet pel govern de la Cambra de Comerç de Barcelona durant el mandat 2019-2023 en la propera legislatura de l'entitat.

"Un projecte disruptiu per posar la Cambra al servei dels autònoms i empresaris. Una feina excel·lent que Barcelona i el país demana que consolideu els pròxims quatre anys", ha dit en un tuit recollit per Europa Press on ha adjuntat una foto amb la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca, i el vicepresident, Toni Fitó, a Waterloo (Bèlgica).

Roca i Fitó formen part de la candidatura 'Eines de País. Un pas més', que es presenta a les properes eleccions a la Cambra de Barcelona que se celebren del 15 al 20 de setembre.