Puigdemont demana concentrar el vot en Junts: "Senyors de Madrid, prepareu-vos perquè ja venim"

"L'hora de tornar ja ha arribat i és aquest diumenge", ha exclamat

ELNA (FRANÇA), 10 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha cridat a omplir les urnes en les eleccions d'aquest diumenge i a concentrar el vot independentista en la seva candidatura per obrir una nova etapa a Catalunya: "Senyors de Madrid, prepareu-vos perquè ja venim".

"Per més encarregats que ens enviïn, per més homes de negre que vingueu i ens envieu aquí, per més governadors civils que poseu al capdavant de les nostres institucions no podreu evitar que tornem. Tornarem, perquè no volem haver d'anar-nos-en mai més", ha exclamat aquest divendres en el míting final de campanya a les antigues escoles d'Elna (França) davant de més de 3.500 persones, que l'han aclamat al crit de 'president'.

Malgrat admetre que no han estat prou diligents a l'hora de buscar la unió independentista, ha defensat que la unitat es pot demostrar en les urnes apostant per la papereta de Junts+ perquè, al seu parer, és l'única opció independentista que pot guanyar els comicis, i ha afegit: "L'hora de tornar ja ha arribat, i és aquest diumenge".

A més de mostrar-se convençut que el diumenge guanyaran les eleccions, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que són hereus de molts capítols de la història, també de quan l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va ser a presó, i ha demanat votar per fer possible el retorn de Puigdemont a Catalunya, una cosa que "només passarà una vegada en la vida".

"Tothom que no voti al president Puigdemont està fent possible que sigui president el senyor Salvador Illa, que serà un governador civil i ho pagarem car durant molt temps", ha advertit poc abans que la presidenta de Junts, Laura Borràs, reivindiqués l'1-O.