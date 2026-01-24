Puigdemont demana cessar Paneque i mobilització per despertar-se de l'"anestèsia socialista"

Glòria Sánchez - Europa Press
PERPIGNAN (FRANÇA), 24 (EUROPA PRESS)
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamat aquest dissabte al Govern cessar la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, i el seu equip pel funcionament de Rodalies, i ha cridat a la mobilització per despertar-se de l'"anestèsia socialista".
"Quan un conseller demostra tanta incompetència no s'hauria d'esperar a que l'oposició li demani la dimissió, l'hauria de cessar. A ell i als seus responsables", ha sostingut després d'encapçalar la reunió convocada pel partit a Perpinyà sobre la crisi ferroviària.
Ha emplaçat els seus a mobilitzar tots els recursos al seu abast "per despertar el país de l'anestèsia socialista, per retornar l'orgull, autoestima i ambició, i per donar esperança a la gent".