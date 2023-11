Puigdemont demana a la CE actuar per la carta que promouen funcionaris espanyols contra l'amnistia

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

Els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont i Toni Comín han reclamat la intervenció de la Comissió Europea (CE) davant la carta promoguda per funcionaris espanyols de les institucions europees contra l'amnistia, que ha fet pública Junts i Lliure en una anotació a través de la xarxa social X i ha recollit Europa Press.

La missiva de Puigdemont i Comín per la iniciativa dels funcions espanyols, el contingut de la qual va avançar 'Vilaweb', va adreçada a la secretària general de la CE, Ilze Juhansone, amb còpia al director general d'Agricultura, Wolfgang Burtscher, i al director de l'Agència Europea de Recerca, Marc Tachelet, en ser dos dels organismes en els quals hi ha funcionaris espanyols presumptament implicats.

Segons els eurodiputats de Junts, l'objectiu dels funcionaris espanyols era contactar amb el comissari de Justícia, Didier Reynders, i la comissària de Valors i Transparència, Vera Jourová, amb un escrit crític amb l'amnistia i amb termes "molt agressius" contra el moviment independentista.

També constaten que la carta contra l'amnistia cita el comunicat del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i recull "els mateixos arguments de l'espectre polític conservador espanyol, que últimament ha organitzat manifestacions violentes a Madrid i Barcelona en què s'ha demanat, entre altres coses, l'assassinat d'opositors polítics i la supressió total de l'autonomia de Catalunya".

A més a més, consideren que els funcionaris espanyols han incomplert, com a mínim, l'article 11 del codi de conducta: "Creiem que els signants d'aquesta carta no han complert amb el seu càrrec com a funcionaris de la Unió i per tant la Comissió hauria de tractar la carta que van enviar com una elusió de l'estatut dels funcionaris i actuar en conseqüència".