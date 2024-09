Puigdemont demana apartar el nou magistrat del Constitucional dels assumptes del procés i l'amnistia

Sosté que hi ha "prou dades per entendre que no serà imparcial"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Constitucional (TC) que aparti el recentment nomenat magistrat José María Macías de tots els assumptes que s'estudien a la cort de garanties referents al procés i dels recursos presentats contra la llei d'amnistia en considerar que "no serà imparcial".

En un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, la defensa de Puigdemont assegura que "una anàlisi dels pronunciaments realitzats fins avui" de Macías porta a concloure que hi ha "prou dades per entendre que no serà imparcial ni en aquests assumptes ni en els que en el futur es generin respecte a l'aplicabilitat de la Llei 1/2024 d'Amnistia".

El seu advocat, Gonzalo Boye, sosté que "al llarg d'aquests anys" Macías "s'ha anat pronunciant en contra dels interessos" de Puigdemont "de manera manifesta" i insisteix que la "imparcialitat judicial" és una "exigència obligada" recollida en el Conveni Europeu de Drets Humans i la Constitució.

A més a més, afegeix que el fet que "sigui amic" del jutge instructor del procés al Suprem, Pablo Llarena, "no és criticable, ni molt menys que ho reconegui en públic". "Però sí que és causa suficient perquè sigui apartat d'aquests procediments atès que es fonamenten en les vulneracions de drets fonamentals que aquesta part atribueix, entre d'altres, directament 'al seu amic'", afirma.

RECURSOS CONTRA LA LLEI D'AMNISTIA

Així mateix, la defensa fa referència a les "opinions polítiques" que Macías ha manifestat públicament sobre l'amnistia i demana que se l'aparti dels recursos que s'hi han presentat en contra. Cal recordar que, ara com ara, el tribunal no s'ha pronunciat sobre aquests recursos.

Aquest mateix dilluns s'ha sabut que el Constitucional encarregarà un estudi per determinar la viabilitat dels recursos d'aquestes comunitats autònomes, 15 governades pel PP i una pel socialista Emiliano García-Page, contra la llei d'amnistia amb la finalitat de decidir si tenen legitimació per impugnar la norma, segons ha avançat 'El País' i han confirmat fonts del TC a Europa Press.