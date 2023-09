Puigdemont demana apartar Llarena per haver-se pronunciat sobre la constitucionalitat d'una amnistia

Retreu al magistrat que qüestioni la legalitat d'una norma potestat del legislador

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem (TS) que aparti el jutge Pablo Llarena --a càrrec d'investigar-lo per un presumpte delicte de desobediència i malversació-- per haver-se pronunciat en un acte celebrat el passat 11 de setembre sobre la "constitucionalitat" d'una eventual amnistia al procés.

En l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, la defensa del líder independentista insisteix en un argument que ja ha fet servir altres vegades contra el magistrat: "La seva absoluta manca d'imparcialitat".

L'equip jurídic de Puigdemont, encapçalat pel lletrat Gonzalo Boye, recull que "diversos mitjans de comunicació" van informar que "l'11 de setembre del 2023 l'Excm. magistrat instructor hauria afirmat que pot existir un qüestionament sobre la constitucionalitat d'una possible i futurible llei d'amnistia".

En aquest sentit, la defensa incideix que el pronunciament de Llarena sobre la "constitucionalitat d'una llei que ni tan sols existeix" reflecteix un "posicionament apriorístic de qui, arribat el cas, s'hi hauria de pronunciar si és que s'arriba a promulgar". Així, també retreu al magistrat que digués que caldria "mirar si la possible llei (d'amnistia) és legítima o si es justifica".

"Desconeixem des de quan la funció jurisdiccional passa per l'avaluació de la legitimitat de les normes que emanen del poder legislatiu però sembla que la manca d'imparcialitat porta l'Excm. magistrat-president a qüestionar, fins i tot, la legitimitat de les normes que poden arribar a gestar, o no, els representants de la sobirania popular", apunta Puigdemont en l'escrit.

Per la defensa, "cap dels plantejaments exterioritzats" per Llarena són "propis de qui està cridat a actuar amb imparcialitat". Amb tot plegat, l'expresident insisteix que "és evident" que en l'instructor "concorren les causes d'abstenció --que no va emprar-- i de recusació" que ara planteja davant la sala penal perquè hi ha una part del procediment que se segueix en contra seu al Suprem.

Aquest mateix dimarts, Puigdemont ha presentat un segon escrit davant l'alt tribunal en el qual recorre contra la decisió de Llarena de demanar al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) que li aclarís si el líder independentista havia recorregut contra la sentència per la qual el Tribunal General de la UE (TGUE) li va retirar la immunitat europarlamentària.