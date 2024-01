Puigdemont demana una amnistia sense escletxes per frenar la "pulsió patriotera" de la judicatura

BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont ha demanat aquest dimarts una llei d'amnistia més sòlida i sense esceltxes per frenar la "pulsió patriotera" de jutges i fiscals.

"És el que hem intentat totes aquestes setmanes, fins al final; ningú podrà dir que no hem tingut voluntat d'arribar a un acord. Però no ho hem aconseguit", ha destacat en un missatge publicat en 'X' i recollit per Europa Press després que Junts hagi votat en contra de la proposta de la tramitació de la llei d'amnistia.

Segons Puigdemont, ara disposen d'uns dies per "refer el consens inicial" per aconseguir una amnistia que inclogui a tothom, compromís del que no es mouran, ha avisat.