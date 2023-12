Puigdemont demana abordar "de manera integral" l'impacte de la desigualtat a l'educació a Europa

BARCELONA, 6 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha cridat aquest dimecres a abordar "de manera integral" l'impacte de les desigualtats socials en el nivell educatiu dels alumnes a Europa.

"Hi ha preocupació arreu d'Europa", ha afirmat en un missatge a X, recollit per Europa Press, publicat al costat de dues fotografies de titulars dels diaris 'Le Monde' i 'Le Soir' sobre els resultats dels alumnes francesos en l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA).

En la publicació a X, Puigdemont ha apostat per abordar aquest desafiament de manera integral, "també assumint (i exigint) responsabilitat a tothom".