Puigdemont deixarà "l'exili definitivament" per anar al Parlament si és candidat a la investidura

ELNA (FRANÇA), 21 març (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dijous que deixarà "l'exili definitivament" per assistir personalment al ple del Parlament si és candidat a la investidura.

"Se suposa que els jutges hauran aplicat les disposicions previstes en la Llei d'Amnistia, però ja sabem que, si a un jutge espanyol li dones una llimona, et fa una crema catalana", ha ironitzat en la conferència que ha pronunciat en l'Ajuntament d'Elna (França).

"Si adopten una actitud de rebel·lia i insubmissió i es neguen a complir la llei, assistiré igualment al ple si tinc la majoria per ser investit", ha afegit.

Per fer-ho possible, ha apel·lat a la mobilització a les urnes per aconseguir "una majoria política i social que, com en les millors ocasions de la Història, sigui capaç de donar la volta a les previsions i sorprendre els il·lusos enterradors".