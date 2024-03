Puigdemont: el dèficit d'inversió asfixia a Catalunya i enriqueix el "forat negre" de Madrid

ELNA (FRANÇA), 21 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig, Carles Puigdemont, ha afirmat textualment aquest dijous que el dèficit d'inversió és una asfíxia premeditada i constant a Catalunya que contribueix a un enriquiment artificiós del "forat negre en el qual s'ha convertit Madrid".

"Hi ha un espoli sistemàtic dels nostres recursos i una falta crònica d'inversió", ha dit durant la seva conferència a l'Ajuntament d'Elna (França), en la qual ha anunciat la seva candidatura.

Ha argumentat que l'execució de la inversió del Govern a Catalunya va ser del 36% en 2021 (enfront del 184% en la Comunitat de Madrid) i del 42,9% en 2022, mentre que en la Comunitat de Madrid va assolir el 179%.

NEGOCIAR PER "CORREGIR"

Ha assegurat que s'haurà de negociar per "corregir els dèficits de l'autogovern i revertir els danys que s'han acumulat al llarg d'anys d'incompliments i d'injustícies", i creu que no hi ha excuses que valguin ni hi ha raons de constitucionalitat que justifiquin el comportament usurer de l'Estat cap a Catalunya, segons ha dit.

"No és una opinió, són fets constatables i comprovables amb les xifres oficials de l'Estat", i ha criticat que els incompliments s'han produït tant amb governs del PP com del PSOE.

També ha dit que, amb el dèficit fiscal i el dèficit d'inversió, la xifra de diners que surt de Catalunya per no tornar mai més equival, cada any, a gairebé tot el pressupost de la Comunitat de Madrid: "No hi ha país que pugui suportar-ho".