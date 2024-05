Puigdemont es defensa davant el Tribunal de Comptes: "No s'ha aconseguit determinar la quantia suposadament desviada"

Afirma que és "impossible" fixar una quantitat per "uns fets que simplement no existeixen"

MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha defensat davant el Tribunal de Comptes que "no s'ha aconseguit determinar la quantia suposadament desviada" de fons per al referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i l'acció exterior del Govern, fets dels quals se l'acusa a ell i a 34 excàrrecs més de la Generalitat.

En l'escrit de conclusions, al qual ha tingut accés Europa Press, la defensa de Puigdemont reclama l'absolució i que la sentència desestimi íntegrament les demandes presentades per la Fiscalia i Societat Civil Catalana.

"En cap moment els escrits de conclusions (com tampoc no ho van fer els de demanda) determinen la quantia exacta de la qual el meu mandant se suposa que és responsable, la qual cosa és lògic no haver-se demostrat ni concretat en aquest procediment", sosté.

Cal recordar que la Fiscalia demana gairebé 3,1 milions d'euros de manera conjunta i solidària per als 35 encausats en considerar que van causar un "menyspreu" a l'administració "real i efectiu" i que "està plenament individualitzat, amb la identificació de cadascun dels actes que van donar lloc al perjudici". Per la seva banda, Societat Civil Catalana sol·licita que hagin de pagar 5 milions d'euros.

Segons la defensa de Puigdemont, no hi ha cap resolució concreta del Tribunal de Comptes, ni cap escrit de les acusacions, ni cap prova que aconsegueixi "relacionar aquestes diverses quanties entre si per determinar l'import total del suposat desviament, o el seu desglossament per partides": "I per descomptat per relacionar aquest suposat desviament amb cap actuació del meu representat".

"I és que és impossible determinar la quantia d'uns fets que simplement no existeixen, o no podien existir quan la Generalitat estava intervinguda pel Ministeri d'Hisenda, o si existissin seria en funció de les competències i el funcionament ordinari i legal de la Generalitat de Catalunya, sense que tampoc no s'hagi demostrat que cap quantitat fos desviada o destinada a l'organització o promoció del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017", exposa.