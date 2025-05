Puigdemont defensa que Catalunya tingui "veu directa" i reconeixement a Europa

BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat aquest divendres que Catalunya tingui "veu pròpia" i reconeixement a tots els nivells a Europa.

En un video publicat en el seu perfil d'Instagram amb motiu del Dia d'Europa i recollit per Europa Press, ha assegurat que els catalans tenen vocació europea perquè són "fundadors d'aquesta idea i, sobretot, de la idea dels valors que representa avui la Unió Europea".

"La nostra llengua, la nostra cultura, la nostra nació són europees i la nostra forma de lluitar per la Unió Europea és des de la catalanitat", ha sostingut.

Així, ha celebrat el Dia d'Europa i el 80è aniversari de l'armistici que va representar la fi de la II Guerra Mundial a Europa, i en conseqüència que els europeus es deixessin de matar entre ells i passessin a "cooperar" a partir de la idea que van tenir els pares fundadors.

BALANÇ "MOLT POSITIU"

Més enllà de les ombres que hi pugui haver, Puigdemont creu que el balanç que es pot fer és "molt positiu" en termes de pau, convivència, progrés i benestar, i afegeix que no hi ha cap altra organització al món que es pugui comparar amb la que s'ha creat a Europa.

Per això, ha agraït la tasca dels predecessors i també ha demanat pensar en el que la generació actual haurà de fer, "també en termes de sacrifici, perquè la generacions que vinguin puguin tenir aquesta mateixa perspectiva".