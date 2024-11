Puigdemont defensa el 9N com a resposta a "dècades de menysteniment a la voluntat democràtica"

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i president de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat el procés participatiu del 9N del 2014 en el seu desè aniversari i ha assegurat que va ser "una resposta contundent a dècades de menysteniment a la voluntat democràtica del poble català".

En un missatge a X, recollit per Europa Press, Puigdemont ha dit que Espanya "no va escoltar i va respondre amb repressió" al 9N, però ha opinat que, en les seves paraules, les costures estan trencades des de llavors.

"En deu anys no només no han reparat l'error històric que van cometre amb l'Estatut sinó que s'han encarregat de demostrar que no tenen cap proposta pel futur del nostre país que no sigui quedar-nos en allò que eufemísticament en diuen "normalitat" per no haver-ne de dir: "és el que hi ha, i encara gràcies", ha criticat.