Puigdemont i la cúpula de Junts comencen la reunió per decidir si trenquen amb el PSOE

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i la resta de membres de la direcció del partit han començat aquest dilluns a les 10.00 hores la reunió que s'organitza a Perpinyà (França) per decidir si trenquen amb el PSOE, decisió que probablement sotmetran a votació de la militància.

Segons consta en l'ordre del dia de la trobada, es farà balanç de l'acord de Brussel·les i també s'abordaran les "accions a emprendre", i es preveu que hi hagi una compareixença pública a les 17.00 hores.

Puigdemont ha arribat al lloc de la reunió pocs minuts després de les 9.00 hores amb la resta de membres de la cúpula de Junts.

