Puigdemont critica la pinça d'extrems ideològics i nacionals per "fotre" Junts

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha criticat textualment aquest dilluns la pinça en la qual convergeixen els extrems ideològics, a dreta i esquerra, i també nacionals per "fotre" el seu partit.

Ho ha dit en una intervenció durant una reunió del grup de Junts al Parlament a Waterloo (Bèlgica), en la qual ha assegurat que hi ha "una convergència total d'interessos amb un sol objectiu, fotre Junts com sigui".

Ha manifestat que això passa perquè Junts "molesta uns i altres", i ha posat d'exemple el Pacte Nacional per la Llengua, el qual ha afirmat que ara no signaran en espera del dictamen del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellà a les escoles i a com es resolgui l'oficialitat del català a Europa.