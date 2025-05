Puigdemont critica una pinça d'extrems ideològics i nacionalismes per "fotre" Junts

Explica que van demanar al Goven esperar a la resolució del TC sobre el 25% per signar el Pacte per la Llengua

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha criticat textualment aquest dilluns que hi ha una pinça en la qual convergeixen els extrems ideològics, a dreta i esquerra, i també nacionalistes per "fotre" el seu partit.

Ho ha dit en una intervenció durant una reunió del grup de Junts al Parlament a Waterloo (Bèlgica) just quan es compleix un any de les eleccions catalanes que van donar la presidència de la Generalitat a Illa.

Ha insistit que hi ha "una convergència total d'interessos amb un sol objectiu, fotre Junts com sigui i en el moment que sigui".

JUNTS "MOLESTA"

Ha dit que això passa perquè Junts "molesta uns i altres", i ha posat com a exemple el Pacte Nacional per la Llengua, el qual ha afirmat que ara no signaran en espera del dictamen del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 25% de castellà a les escoles i a com es resolgui l'oficialitat del català a Europa.

Segons Puigdemont, van demanar al Govern esperar a la resolució del TC per poder-lo signar i ha defensat la necessitat de consensuar aquests aspectes: "Si hi ha d'haver un Pacte Nacional hi hem de ser tots i, especialment, el primer partit de l'oposició".

"I si us demanem esperar a tenir aquests elements rellevants, quin objectiu teniu? El titular? Blanquejar el Govern? El fet de deixar en evidència, suposadament, l'oposició?, ha preguntat.

Per això, ha demanat afrontar amb seriositat aquesta qüestió per revertir la regressió del català, la situació del qual ha atribuït en part al Govern perquè "quan l'ha de fer servir no ho fa", ha dit també en referència al president de la Generalitat, Salvador Illa.

SENSE UN "LIDERATGE FORT"

També ha confrontat l'actitud de "veritable patriotisme" de Junts a la del govern d'Illa, el qual acusa textualment d'estar absent en els grans debats de Catalunya i de no defensar els interessos dels seus ciutadans en complir-se un any de les eleccions.

Després d'assegurar que ja ho van advertir en campanya, ha sostingut que, 12 mesos després, s'ha evidenciat que "Catalunya no té un lideratge fort" que respongui a crisis com la de Rodalies, a l'apagada elèctrica i per reclamar que es compleixi el capítol d'inversions.

"I, evidentment, tampoc no veiem cap lideratge quan es reuneixen amb el Govern central", ha afegit el també expresident de la Generalitat, que acusa Illa de limitar-se a rebre instruccions i de voler, textualment, desnacionalitzar Catalunya.

TAXA TURÍSTICA

També ha dit que "la nació està en mans de qui la vol desmuntar" i ha criticat decisions de la Generalitat com la de l'intent d'augmentar la taxa turística i de fer-ho sense consens ni diàleg amb el sector.

Així, ha erigit Junts com l'alternativa que sí els escolta, també el sector de l'habitatge, els treballadors que demanen un salari adequat i les pimes i autònoms, als qui es vol "imposar una reforma de l'horari laboral sense considerar l'impacte que tindrà en el teixit productiu català".

"Aquesta reforma només representaria més costos per a les empreses i zero guanys per al treballador en termes de poder adquisitiu", ha apuntat Puigdemont, després de constatar que són els empresaris els que els demanen frenar aquesta i altres iniciatives malgrat haver facilitat, a parer seu, l'arribada dels socialistes al poder.

Ho reclama, segons el líder de Junts, "aquella societat que no vol parlar mai de la independència de Catalunya i que es permet dir allò tan ofensiu que Catalunya ha tornat".

UN ANY DE LES ELECCIONS

Un any després de les eleccions, en les quals van quedar en segona posició per darrere el PSC, ha agraït als presents haver viatjat a Bèlgica per l'esforç que requereix: "No sé quant temps més us ho hauré d'agrair, pot ser que molt".

A més de reivindicar la campanya que van dur a terme, ha sostingut que haver-la de fer fora de Catalunya va afectar el resultat electoral, malgrat que "a alguns ja els va bé i parlen de normalitat, però no té en res de normal".