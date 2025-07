Puigdemont critica el pacte de finançament perquè vol "generalitzar allò que és singular"

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticat aquest dimarts el pacte de finançament de la comissió bilateral Estat-Generalitat perquè pretén "generalitzar allò que és singular".

"Quan els espanyols diuen 'cafè per a tothom' volen dir, en realitat, 'marro per als catalans'. La intenció de generalitzar allò que és singular, justament perquè deixi de ser singular, ja hauria de donar alguna pista sobre quines eren les seves veritables intencions", ha sostingut en una anotació a X recollida per Europa Press.

El Govern central i la Generalitat van acordar dilluns el nou sistema de finançament autonòmic, que es basarà en els ingressos de les comunitats autònomes i no en la despesa com fins ara, tot i que sense estipular xifres ni dates exactes.