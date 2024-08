Puigdemont critica una operació per a l"aïllament i estigmatització" de l'independentisme

BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticat aquest diumenge l'existència d'una segona operació 'gàbia' contra l'independentisme per al seu "aïllament i estigmatització mediàtica" per presentar-lo, diu, com a prescindible i molest davant de la nova majoria en el Parlament conformada per PSC, ERC i els Comuns.

"Hi ha una operació 'gàbia' en marxa. És la segona fase, que ja teníem previst igualment en el cas que jo fos empresonat", ha expressat Puigdemont en un missatge en el seu compte de X, recollit per Europa Press.

Puigdemont ha afirmat que la narrativa dels últims dies pretén, a parer seu, engabiar a l'independentisme i "deixar lliure el camí per l'aplanament total de tota reivindicació nacional".