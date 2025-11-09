Puigdemont critica que la "maquinària de propaganda socialista" busca assenyalar a Junts

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticat que "la maquinària de propaganda socialista i de mitjans subvencionats pels socialistes" s'ha engegat, segons ell, a velocitat de campanya electoral per assenyalar a Junts.
"Només cal veure amb quina intensitat i quina fruïció omplen de crítiques desmesurades les xarxes i els mitjans afins", ha afirmat en un missatge a X aquest diumenge, recollit per Europa Press.
Així mateix, ha criticat que, al seu semblar, no són els únics que posen a Junts en el centre de les crítiques: "hi ha una sospitosa coincidència amb altres espais polítics amb els quals comparteixen la mateixa obsessió", ha advertit.
Ha exposat que Junts mai ha anat a Madrid a "fer amics ni a fer de catalans tan simpàtics que no semblen catalans", sinó que l'objectiu ha estat anar a defensar interessos nacionals en tots els àmbits, en les seves paraules.
"Nosaltres complim, però les palanques del poder estan totes exclusivament a les seves mans", ha assenyalat.