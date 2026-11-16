Puigdemont critica l'"esquerra lerrouxista" i l'acusa de deriva etnicista

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticat aquest dilluns els discursos de l'"esquerra lerrouxista" que es presenta a les eleccions generals del 29 de novembre, la qual acusa de tenir una deriva etnicista.
"La deriva etnicista de l'esquerra lerrouxista de Catalunya és perillosa i profundament irresponsable. En la seva obcecació potser no n'acaba de ser conscient, però està erosionant una de les bigues mestres del catalanisme: la de construir un sol poble a partir de la seva diversitat, dels seus actius, dels seus referents, de la seva història i de la seva llengua", ha lamentat en un article penjat a X recollit per Europa Press.
Per Puigdemont, les esquerres lerrouxistes estan cada dia "més desfermades i obsessionades" amb atacar la candidata de Junts als comicis, Miriam Nogueras.
Així, ha lamentat que es torni a clàssics que veuen el català com un burgès i explotador, a més de catalanoparlant, davant l'immigrant espanyol obrer i treballador que ve a aixecar Catalunya, cosa que creu que la història, les dades i la realitat desmenteixen.
És més, creu que s'evidencia la injustícia que suposa: "Sobretot envers les famílies de catalans que han treballat tota la vida i que són invisibilitzades sistemàticament (o vexades) pels discursos de l'esquerra hegemònica a Catalunya pel simple fet que no provenen de les onades migratòries de les regions espanyoles".
I és que, segons Puigdemont, aquestes famílies catalanes també han ajudat a aixecar Catalunya i han patit privacions, explotació i penúries: "Com a tot arreu, tenim de tot. Espanyols explotadors i catalans explotats, i també a l'inrevés".
"DANY IMMENS"
Després d'això, ha advertit del "dany immens" que poden provocar els discursos d'aquestes formacions d'esquerra, i que malgrat que puguin tenir un bon resultat en els comicis, hi haurà conseqüències.
"La collita potser els serà fructífera. Però igual que passa amb un bosc d'eucaliptus, el terreny no es podrà tornar a conrear si no s'hi practica una regeneració profunda que en permeti recuperar les condicions naturals", ha manifestat.
És més, ha afegit que "els polítics-eucaliptus són de creixement ràpid i de rendibilitat a curt termini, però deixen un sòl devastat".