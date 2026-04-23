Puigdemont critica Illa per callar davant l'"espoli" i la manca d'inversions a Catalunya

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticat aquest dijous el president de la Generalitat, Salvador Illa, per callar davant les injustícies, l'"espoli" i la manca d'inversions a Catalunya.
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, després que Illa hagi dit en el seu missatge institucional per la diada de Sant Jordi que Catalunya ha deixat enrere el temps de "confrontació".
"Si calles davant les injustícies, davant l'espoli o davant la manca d'inversions, això no és superar cap confrontació", ha assegurat el també expresident de la Generalitat.
RELAT DE LA NORMALITAT
Ha afirmat que el relat de la normalitat es pot comprar "a cops de talonari i diner públic", però que les raones de la confrontació es van fent més grans.
Ha retret al PSC "pactar amb el PP per fer veure que Barcelona és espanyolista", en referència a la investidura de l'alcalde Jaume Collboni amb els vots del PSC, els Comuns i el PP.
També ha apuntat a una aliança del PSC amb el PP i Vox al Parlament per "aturar tot el que suposi un avenç nacional" i ha retret al Govern les multes a manifestants independentistes.
"La pau dels cementiris que voleu per a Catalunya no és convivència, és taxidèrmia", i ha afegit que la convivència es guanya cada dia i s'enforteix resolent conflictes.
REPTES SOCIALS
Ha apuntat a afrontar reptes com el racisme, la violència i el masclisme i ha alertat d'"agressions lingüístiques als catalanoparlants".
"El país-bassa-d'oli no existeix enlloc. És un engany, com la dolçor dels dofins i la sirena de càntic planyívol que advertia Carner", ha dit.
Veu conflicte social, nacional, econòmic, mediambiental, lingüístic, cultural i habitacional, davant el qual es pot assumir la responsabilitat de confrontar-ho per resoldre-ho, o "decidir callar perquè ningú no se n'adoni".