Puigdemont critica Illa i Albiol pel desallotjament a Badalona (Barcelona) i els "extremismes"

Demana reconduir la convivència i el traspàs de les competències en immigració
BARCELONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticat l'actitud del president català, Salvador Illa, i de l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, per la situació desencadenada arran del desallotjament de l'antic institut B9 de la ciutat, i ha assegurat que l'"extremisme" no aporta solucions als conflictes.
"La situació que s'ha desencadenat, atiada per la irresponsabilitat del seu alcalde i per la incompareixença del president Illa, és inacceptable. És urgent reconduir la convivència entre les persones i el respecte als drets fonamentals", ha destacat en un video penjat a X recollit per Europa Press.
Per Puigdemont, no es pot permetre que la situació s'agreugi i consolidi una suposada fractura social que, a parer seu, posa en risc la convivència: "I encara menys si darrere la responsabilitat i la deixadesa d'uns i altres s'hi amaguen tàctiques electoralístiques que són impròpies d'un sistema democràtic".
En la seva opinió, "l'actitud incendiària de l'alcalde de Badalona i la dimissió del lideratge" d'Illa s'ha evidenciat també en altres crisis com la de la pesta porcina africana i l'apagada, i considera que demostra que el PP i el PSOE són incapaços de proposar solucions a un problema que han contribuït a generar, ha dit.
I també ha assegurat que la crisi a Badalona demostra que l'"extremisme no aporta solucions als conflictes" i sí els accentua per treure'n rèdits electorals, la qual cosa considera irresponsable.
"No hi ha solucions fàcils ni ràpides a problemes complexos. Qui proposi solucions aparentment contundents i ràpides enganya a consciència. És ben al contrari. La complexitat de la situació requereix serenor i coratge", ha subratllat.
GESTIÓ DE LA IMMIGRACIÓ
Segons Puigdemont, primer cal reconèixer i assumir que existeix aquesta realitat i que és present a molts municipis, i després argumenta que cal canviar el model de gestió de la immigració.
Així, ha tornat a reclamar el traspàs integral de les competències al Govern d'aquesta i altres matèries, i dotar els ajuntaments d'eines legals i de recursos materials per donar "respostes responsables a les inquietuds" de la ciutadania.
A més a més, ha cridat a combatre en paral·lel "tota pulsió xenòfoba" i assegurar el respecte als drets humans més fonamentals.
"L'ànima social de Catalunya no es pot posar en risc per interessos espuris", ha manifestat, per la qual cosa ha demanat no amagar-se ni voler atiar la situació.
Per tot plegat, defensa que cal "una responsabilitat que ni el populisme ni l'extremisme de cap color no pot assumir".