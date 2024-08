Puigdemont critica que hi ha hagut un "cop d'estat híbrid" a Espanya a través del poder judicial

BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

L'ex-president de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticat que hi ha hagut un "cop d'estat híbrid" a Espanya, a través del poder judicial, després de la no aplicació de la llei d'amnistia en el seu cas.

Així s'ha pronunciat aquest dilluns en un enregistrament de vídeo en la presentació del llibre 'Colpisme. De la violència militar al lawfare judicial' de Damià Clotet, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (França).

"La manera que s'acabi fent allò que determinats poders volen, al marge del que digui un Parlament escollit democràticament, és utilitzar l'aparença democràtica, utilitzar un poder propi de l'estat de dret, com és el poder judicial, per aconseguir els objectius polítics que les urnes no t'han permès obtenir", ha afirma Puigdemont.

L'ex-president considera que hi ha hagut un "cop d'estat híbrid, que costa molt més de percebre que els cops d'estat típics".

Es tracta de les primeres declaracions de l'ex-president català després de la seva intervenció a Barcelona el passat 8 d'agost, el dia en què es va celebrar la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, a la qual Puigdemont finalment no va assistir i es va marxar a Brussel·les.