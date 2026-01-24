Publicat 24/01/2026 11:06

Puigdemont critica al Govern per la situació de Rodalies: "Incompetents i sense competències"

El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticat al Govern per la situació de la xarxa de Rodalies, que opera aquest dissabte de forma parcial: "Incompetents i sense competències. El resum del Govern del PSC".

"Ja prou", ha afegit en una anotació en X recollit per Europa Press.

Aquest dissabte Rodalies opera parcialment a Catalunya per revisions per evitar nous despreniments, després del tall de la R1 el divendres entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona) per un despreniment de terra.

