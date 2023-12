Puigdemont critica els que "associen pactar amb l'adversari" amb la feblesa, covardia o traïció

BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticat aquest diumenge els que "associen pactar amb l'adversari --o l'enemic-- amb un acte de feblesa, o de covardia o de traïció".

"Qualsevol diria que en lloc de fer política som en un duel per una qüestió d'honor. Des d'aquest atavisme, molt arrelat en la cultura espanyola, orgull o humiliació es converteixen en les dues úniques alternatives possibles", ha publicat en un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press.

Ha retret que "en la bombolla en què viuen --i escriuen, parlen, opinen-- els 'hidalgos' contemporanis, el pacte no té el prestigi social que lamentablement té la testosterona dels que prometen vessar la sang per salvar la pàtria", motiu pel qual, segons ell, associen pactar amb feblesa.

També ha dit que mai no els va veure "gens preocupats per l'honor d'Espanya cada vegada que el seu anterior cap d'Estat anava a Suïssa, i mira que van tenir oportunitats per dir-ne alguna cosa, de perseguir-lo a veure amb qui es reunia, de què parlaven i d'exigir transparència, o de preguntar als ministres de jornada si en sabien alguna cosa...".

"En lloc d'aquest orgull que l'enyorat Miquel Pairolí blasmava --'Deixeu l'orgull, agafeu la dignitat'--, a mi em commou més l'èpica desinflamada de la Pau i la Treva de Déu que el mestre Pau Casals va evocar en el seu memorable discurs a les Nacions Unides o la més prosaica del Sindicat Remença que va recollir el Memory of the World de la Unesco", ha afegit.