Puigdemont critica que es desqualifiqui "d'entrada" la seva possible investidura

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, ha retret aquest dimarts que es desqualifiqui "d'entrada" la seva possible investidura i se'n discuteixi la legitimitat, després de quedar com a segona força per darrere el PSC en els comicis de diumenge.

"Desqualificar-ho d'entrada, sobretot per part dels qui s'han beneficiat sempre d'aquest joc i consideren que criticar-ho és no reconèixer la legitimitat del govern resultant, és un error", ha escrit en una publicació a X recollida per Europa Press.

Puigdemont ha recordat que l'expresident de la Generalitat Artur Mas va guanyar les eleccions amb 6 diputats més dels que ara té el PSC, però no va governar, i també s'ha referit a la investidura de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va perdre les eleccions però va formar govern gràcies a un pacte amb el PP.

Així mateix, ha defensat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, va perdre les eleccions generals, després de presidir l'executiu quatre anys, i ara continua en el càrrec governant en minoria.

"Discutir la legitimitat que ara a Catalunya es pugui fer el mateix em sembla molt incoherent i estrany, posats a donar qualificatius", ha afegit, alhora que ha assegurat que tothom té dret a intentar formar govern, si creu que pot reunir un suport parlamentari que li ho permeti.