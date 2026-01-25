Puigdemont critica a Collboni per "mirar cap a un altre costat" pel que fa a Rodalies

Glòria Sánchez - Europa Press
BARCELONA 25 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per "mirar cap a un altre costat" davant de la situació de Rodalies para, segons ell, no molestar als seus companys de partit, textualment.
"Prefereix tancar files amb els responsables del desastre abans que amb els milers de ciutadans i empreses de Barcelona que pateixen les conseqüències", ha assenyalat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest diumenge.
"Posar-se a llegir l'edició espanyola de Vogue és tot un discurs, i s'ha entès perfectament: "M'importeu un rave vosaltres i els vostres problemes", ha sentenciat en referència a una foto en la qual apareix Jaume Collboni llegint una revista dedicada a Barcelona.