Puigdemont critica que Borrell presideixi el CIDOB: "No hauria de tenir l'aval de cap administració"

BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticat aquest divendres que el CIDOB hagi proposat com a president l'ex-alt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat Josep Borrell: "No hauria de tenir l'aval de cap administració".

"Algú que ha fet de l'odi a l'independentisme i al nacionalisme català una de les seves raons polítiques no hauria de tenir l'aval de cap administració que té com a premissa 'el govern de tots'", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.

Puigdemont ha recordat que Borrell va assistir a manifestacions en les quals també van participar representants del PP i Vox: "Tota una altra declaració d'intencions del pacte dels qui s'han posat d'acord per acabar la feina".