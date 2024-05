Puigdemont crida al vot jove per no perdre la "cadena" de progrés generacional

Demana desconfiar de "les solucions fàcils" que s'expliquen en minut i mig a les xarxes socials

ARGELERS (FRANÇA), 5 (EUROPA PRESS)

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha cridat aquest diumenge al vot jove per evitar que es perdi la "cadena" de progrés generacional, que veu amenaçada, i ha assegurat que prepararà Catalunya per al futur.

En un acte amb uns 50 joves de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) a Argelers (França), ha dit que veu en risc que els joves tinguin un projecte de vida "en llibertat i amb seguretat, igualtat i justícia".

Ha alertat que es pot perdre la Catalunya de les oportunitats que van construir la generació dels seus pares i els pares dels seus pares, i ha lamentat que molts joves amb estudis superiors se'n vagin a la recerca de més sou i reconeixement.

"ENS HI HEM TRENCAT LA CARA"

"Quan vam defensar l'1-O, alguns teníeu 13 o 14 anys. No ho vam fer per nosaltres, ho vam fer per vosaltres. Perquè vam intuir que el relleu generacional estava en risc", ha sostingut.

Davant de la pedrera de Junts, Puigdemont ha demanat textualment als joves aixecar-se del sofà per anar a votar el 12 de maig malgrat les incomoditats i els dubtes: "Ens hem trencat la cara per defensar la Catalunya del demà en la qual jo ja no viuré".

LES PRÒXIMES GENERACIONS

També ha demanat als joves no fiar-se de les "solucions fàcils" que s'expliquen en un minut i mig a X i a Tik Tok, i ha assegurat que Junts són els de les solucions complexes.

Ha assegurat que la seva intenció és "aixecar la Catalunya del present" que textualment diu que es pot quedar entre les mans, per la qual cosa ha promès que serà un president que prendrà decisions sense por a l'estètica ni el que diran.

MIRADA LLARGA DE FUTUR

Ha dit que la majoria dels seus adversaris polítics només parlen de propostes a curt termini, però que ell sí que té "una mirada llarga de futur" perquè pensa en les pròximes generacions.

Creu que és el moment de "ser valents i prendre decisions que puguin ser incòmodes i impopulars" i que fins i tot no tinguin benefici electoral, però que augura que en un futur es respectaran i s'agrairan.

RECUPERAR L'AUTOESTIMA

Ha criticat que el candidat del PSC, Salvador Illa, vulgui presidir la Generalitat quan no mostra "el mínim respecte per la identitat" catalana.

"Creeu que algú que menysprea ostensiblement la identitat de la gent de Lleida o del Baix Llobregat pot garantir un futur?", ha preguntat, després que el socialista es va referir a aquests territoris en castellà, anomenant-los Lérida i Bajo Llobregat.

Ha demanat deixar d'anar per Catalunya "amb el cap ajupit" per parlar català, per reivindicar el dèficit fiscal i per reclamar la independència, i ha instat a recuperar l'autoestima i l'orgull.