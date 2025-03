Puigdemont crida a no abandonar la "trinxera" i diu que Junts no és un partit d'exclusions

Turull (Junts) pronostica que Illa "mai arreglarà Rodalies" i l'ha acusat de prioritzar Sánchez

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

L'expresident de la Generalitat i president de Junts, Carles Puigdemont, ha cridat aquest dissabte a no abandonar la "trinxera" i ha assegurat que la formació dels juntaires no és un partit d'exclusions.

"No som el partit de l'odi; no som el partit de les exclusions; no som el partit de la selecció: a tu sí, a tu no. Som el partit de tots", ha remarcat Puigdemont en una intervenció telemàtica en un acte de benvinguda del partit a nous militants celebrat al teatre El Patronat a La Garriga (Barcelona).

El president de Junts ha defensat el partit com una força decisiva a Madrid, segons ell, que busca el progrés i llibertat de Catalunya: "No val abandonar una trinxera perquè les coses s'han posat molt difícils".

JORDI TURULL

Puigdemont s'ha pronunciat així després del pacte PSOE-Junts per a la delegació de competències en matèria d'immigració, mentre que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha lamentat que alguns partits carreguin contra els juntaires per aquest acord, segons ell.

"És normal que personatges com Aznar es posin nerviosos, el que no esperàvem és que gent com els de Podem vinguin a qualificar-nos de racistes", ha criticat Turull.

Així mateix, Turull ha pronosticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "mai arreglarà Rodalies perquè la seva prioritat és el PSOE i protegir Pedro Sánchez", després de les últimes incidències ferroviàries.