Puigdemont crida a mobilitzar aquesta setmana a indecisos i als que es plantegen no votar

ARGELÈS-SUR-MER (FRANÇA), 6 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha cridat aquest dilluns a mobilitzar i convèncer en aquesta última setmana de campanya als indecisos i als qui es plantegen no votar el 12 de maig.

"Aquesta setmana, fins que tanquin els col·legis electorals, hem d'anar a buscar i mobilitzar a tots els que encara no han decidit anar a votar. Hi ha gent que ha decidit no anar votar, i cal convèncer als qui han decidit anar a votar i no saben a qui", ha reclamat en un míting en Argelès-sur-Mer (França).

Per a Puigdemont, aquesta última setmana és decisiva per convèncer i mobilitzar a tots dos col·lectius, als quals ha demanat explicar que el vot a Junts+ és doblement útil perquè, al seu parer, són l'única opció independentista amb possibilitats de guanyar i perquè són els únics que poden provocar "un mal de panxa" a Madrid.