Puigdemont crida a la mobilització per evitar una Generalitat "supeditada a Madrid"

Demana el vot per "obrir una negociació per resoldre el conflicte polític"

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha cridat aquest divendres a la mobilització a les urnes per evitar una Generalitat "supeditada a Madrid" i, ha demanat, textualment, derrotar el bloc del 155 format pel PP i el PSOE.

"Cada vot independentista que es quedi a casa afavorirà un govern que rebi instruccions de Madrid, un govern que prioritzarà Espanya per sobre de Catalunya sempre", ha afirmat en unes declaracions a Cotlliure (França), informa el partit en un comunicat.

En l'últim dia de campanya electoral, Puigdemont ha demanat el vot per Junts+ per "girar full a la repressió i obrir una negociació per resoldre el conflicte polític i reprende el camí del bon govern".

Així mateix, ha assegurat que el vot a la seva candidatura també ha de servir per garantir un govern que torni a posar Catalunya en marxa i convertir-la "en un país orgullós de si mateix, que en recuperi l'autoestima i que aixequi un país millor amb més i millors oportunitats per a tothom".

"NO VA DEL RETORN D'UNA PERSONA"

L'expresident català també ha apuntat que les eleccions "no van del retorn d'una persona en particular, van del retorn de la presidència, del president de la Generalitat".

"Aquest retorn dels exiliats marcarà el reinici del camí que no hauríem d'haver deixat mai, el camí de la negociació política que va ser violentat per la repressió", ha sostingut.

Finalment, ha instat a que els comicis també serveixin per enviar un missatge a Europa i al món: "Que continuem aquí, dempeus, i que seguirem per aquest camí que va començar per construir el nostre somni de la independència".