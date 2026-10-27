Puigdemont crida l'independentisme a aprofitar-se de les "crisis" i la divisió a Espanya

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha cridat aquest dimarts l'independentisme a aprofitar-se de les "crisis" i la divisió que hi ha a Espanya, fins i tot en els moments més difícils per al moviment.
En una anotació a X recollida per Europa Press per recordar els 9 anys de la DUI del 27 d'octubre del 2017, ha demanat extreure'n lliçons, com ara que "sense unitat política i social i sense control de les institucions, no hi ha cap camí a recórrer".
"També que, fins i tot en els moments més difícils per al moviment, Espanya genera crisis que hauríem d'estar preparats per aprofitar", ha subratllat.
Malgrat admetre que l'independentisme està fragmentat i afeblit, considera que Espanya està pitjor "malgrat els esforços que ha dedicat i dedica a combatre" el moviment.
"La seva situació és d'una divisió extrema i d'una confrontació entre blocs que va en augment", ha sostingut Puigdemont, per la qual cosa creu que ho poden aprofitar per al seu objectiu.