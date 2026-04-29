Puigdemont creu que s'han creuat "totes les línies" amb Junts en decaure la pròrroga de lloguers

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha lamentat el to de les crítiques al seu partit després de votar en contra de la pròrroga dels lloguers que vencien el 2026 i 2027: "Ahir es van creuar totes les línies de la decència i el respecte que cal observar en un debat parlamentari".
En un article publicat a 'X' i recollit per Europa Press, ha lamentat que amb algunes declaracions "es va embrutar la memòria d'un partit històric on han militat alguns dels millors homes que ha donat la política catalana en el darrer segle".
Així mateix, ha assegurat que lluitaran contra aquesta manera de fer que, segons ell, també els fa pagar les conseqüències, en referència a ERC: "Nosaltres no paguem mariachis contra els nostres adversaris, ni pseudomitjans digitals a través de diners públics", ha afirmat.
"Per molt que ens facin xantatges, guerres brutes i assenyalaments com els que ahir es van perpetrar al Congrés dels Diputats, i que avui ja ha tingut les seves primeres conseqüències", ha afirmat, referint-se a l'episodi viscut per la diputada de Junts, Marta Madrenas, increpada als voltants de la Cambra baixa aquest dimecres.
També ha retret, de forma vetllada, al líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, per no parlar en català en l'hemicicle: "Deu pensar que el català és més per a les biblioteques i el castellà per al Tik Tok", ha assenyalat, sostenint que aquesta actitud fa molt de mal tant a la llengua com a Catalunya, segons ell.