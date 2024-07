Puigdemont creu que l'atemptat contra Trump comportarà "especulacions i conspiranoies"

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha defensat aquest diumenge que l'atemptat d'aquest dissabte a l'expresident dels Estats Units Donald Trump durant un acte de precampanya a Pennsilvània comportarà "especulacions i conspiranoies".

"Pocs atemptats estan exempts d'especulacions i conspiranoies, especialment als Estats Units, on encara hi ha dubtes sobre el magnicidi contra el president Kennedy. Segur que el que ha patit Donald Trump no en serà una excepció", ha escrit en un missatge a X, recollit per Europa Press.

"L'atemptat contra Donald Trump tindrà efectes, per descomptat; avui tothom dona per fet que això l'ajudarà molt en la seva cursa a la presidència. Veurem", ha afegit.