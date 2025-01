Puigdemont convoca la permanent de Junts per a qüestió de confiança

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha convocat aquest divendres els membres de la permanent del partit per analitzar la decisió que prengui dijous la Mesa del Congrés sobre la iniciativa perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança, l'admissió de la qual o no a tràmit va ser posposada pel PSOE i Sumar el passat mes de desembre.

Així ho han explicat fonts consultades per Europa Press, que detallen que la reunió tindrà lloc a les 9.00 hores a Brussel·les i, posteriorment, se celebrarà una roda de premsa.

Els partits del govern de coalició van fer ús de la seva majoria en l'òrgan rector de la cambra per no prendre cap decisió en aquell moment sobre la tramitació de la proposició no de llei que els de Puigdemont havien registrat el 9 de desembre, malgrat que els lletrats de la institució no van posar obstacles a tramitar-la.