Puigdemont contempla ser detingut quan assisteixi al debat d'investidura

Descarta oferir a la CUP entrar en un eventual govern de coalició

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dimarts que contempla ser detingut quan torni a Catalunya per assistir al debat d'investidura del Parlament, tot i que és una opció a la qual veu "molt poc recorregut" per la imminent entrada en vigor de la llei d'amnistia.

"No temo una detenció, però contemplo que es pugui produir. Hi dono poques probabilitats, també ho haig de dir, però coneixent la judicatura espanyola no sé si podran resistir aquesta pulsió d'aconseguir una imatge que han estat buscant desesperadament durant sis anys i mig i que no han pogut obtenir mai", ha destacat en una roda de premsa organitzada per l'agència Efe.

Tot i que creu que la judicatura espanyola va estar molt a prop d'obtenir aquesta imatge a Alemanya i a Itàlia, els ha recordat quin va ser el resultat, i vaticina que si el detenen a Catalunya tampoc no tindrà recorregut: "La llei d'amnistia té un termini màxim de dos mesos perquè en sorgeixin els efectes, fins i tot en cas que sigui suspesa".

"Hi ha un article, que nosaltres vam insistir que hi fos, que diu que cap suspensió de la llei, bé sigui perquè es presenta un recurs al TC o perquè hi ha una suspensió de la causa per una qüestió prejudicial al TJUE no impedirà l'aixecament de les mesures cautelars", ha explicat.

Tot i que no s'aixequin les mesures cautelars, Puigdemont ha concretat que anirà al Parlament malgrat que l'empresonin, després de deixar clar que "el que ja no podran impedir" és la seva possible investidura.

TRIPARTIT?

En la seva opinió, l'única opció que té el candidat del PSC, Salvador Illa, de ser president és acordar un tripartit amb ERC i els Comuns, als quals ha demanat que aclareixin si aquesta també és la seva opció.

Després d'apel·lar a la unitat amb els republicans, Puigdemont ha defensat anar amb una actitud oberta en una eventual negociació per configurar un govern de coalició sense posar per davant les "línies vermelles" de cadascú, tampoc les seves.

Malgrat tot, ha descartat oferir a la CUP entrar en aquest govern de coalició: "No els veig, francament, formant part del govern que jo presideixi. No els faré una oferta per governar, per ser clars en aquest aspecte".

"Si jo els fes una oferta d'entrar en un govern presidit per mi crec que la conversa duraria segons. Hem de ser realistes", ha afirmat Puigdemont, que ha elogiat la fórmula electoral que va representar JxSí i que, a parer seu, continua sent vàlida.

IMMIGRACIÓ I EMPRESES

En matèria d'immigració, creu que no es pot eximir ningú del compliment de la llei i, sobre si els estrangers han d'aprendre català, ha sostingut que "el dret d'opció lingüística està previst per la llei".

Segons Puigdemont, un ciutadà català té tot el dret a ser atès en català, i creu que és obligació de les empreses garantir que els seus treballadors aprenguin l'idioma: "No hem de fer carregar a la persona nouvinguda en el seu temps lliure el que és una obligació de l'empresa".

"Aquí haurem de parlar amb les empreses perquè forma part també, com en altres països, de l'itinerari i del currículum professional d'un treballador les competències lingüístiques", ha subratllat.

A parer seu, l'aprenentatge del català no és una qüestió de voluntat ni d'actitud dels immigrants, i que sí passa per "corresponsabilitzar-ne les empreses que van a buscar aquesta mà d'obra".

"No es poden desentendre d'una responsabilitat que afecta un dret fonamental, que és el dret d'opció lingüística, reconegut per la llei", ha apuntat el candidat de Junts+, que ha criticat la gestió dels fluxos migratoris feta per l'Estat.

RODALIES

En matèria d'infraestructures, ha explicat que en la carpeta de millora de l'autogovern que tenen oberta amb el Govern central s'inclou com abordar aquesta qüestió, també del servei de Rodalies.

En preguntar-li si desfarà l'acord assolit entre ERC i el PSOE sobre aquesta matèria, ha respost: "El plantejament és la gestió catalana al 100%, no sé si s'ha de desfer tot, però l'objectiu és la gestió íntegra de totes aquestes infraestructures".