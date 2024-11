Puigdemont considera "molt gran" la preocupació per les conseqüències de la victòria de Trump

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i president de Junts, Carles Puigdemont, considera que la preocupació per les conseqüències de la victòria del candidat republicà Donald Trump en les eleccions dels Estats Units és "molt gran".

Ho ha expressat en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual es refereix a la trucada que han mantingut el president de França, Emmanuel Macron, i el canceller d'Alemanya, Olaf Scholz, i en què també valora com una "oportunitat per a Europa" el nou escenari.

"El president Emmanuel Macron i el canceller Olaf Scholz han parlat aquest matí. És una oportunitat per a Europa, i tant de bo la sapiguem aprofitar. Però ara mateix, la preocupació per les conseqüències de la victòria de Trump és molt gran", ha manifestat.