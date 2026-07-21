Puigdemont, Comín i Puig denuncien Espanya a la Comissió Europea per incompliment de l'amnistia

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig han presentat un escrit a la secretaria general de la Comissión Europea a través del com denuncien al Regne d'Espanya per l'incompliment de la llei d'amnistia després de pronunciar-se la setmana passada el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
Segons l'escrit que ha avançat 'Vilaweb' i al que ha tingut accés Europa Press, l'advocat Gonzalo Boye ha denunciat que s'ha suspès de facto el termini per dictar l'amnistia reobrint un tràmit d'al·legacions que no només considera innecessari, sinó que assegura que contravé la sentència del TJUE.
Així, insta a la Comissió Europea a actuar amb urgència "donada la naturalesa de l'incompliment i la seva incidència sobre mesures cautelars que graven als denunciants en més de 9,5 milions d'euros".
En la denúncia Boye també recorda que el Tribunal de Comptes va publicar una providència aquest dilluns en la qual recollia les indicacions de la sentència del TJUE, però evitava aplicar la llei d'amnistia immediatament, si ben també concedia 10 dies a les parts.
En aquest sentit, l'escrit de denúncia destaca que l'actitud del Tribunal de Comptes ha vulnerat l'article 4 del tractat de la Unió sobre la cooperació lleial, segons el qual els estats membres han d'evitar que els seus òrgans prenguin decisions que posin en perill els objectius de la Unió Europea i l'aplicació de les sentències dictades pel TJUE.
"L'incompliment deliberat d'una sentència del Tribunal de Justícia per un òrgan jurisdiccional d'un Estat membre, acompanyat de la seva tergiversació pública mitjançant una nota de premsa oficial, afecta al valor de l'Estat de Dret en què la Unió es fonamenta", recull la denúncia.