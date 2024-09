Puigdemont i Comín lamenten la seva "indefensió" per la sentència del TJUE

La resolució és definitiva tot i que ara tots dos estudien dues possibles mesures

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín han lamentat aquest dijous la "situació clara d'indefensió" en què els deixa la resolució del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) en desestimar de manera definitiva el seu recurs contra el Parlament Europeu per no reconèixer-los inicialment com a eurodiputats.

En un comunicat conjunt, han dit que aquesta "indefensió" els afecta tant a ells com els seus electors davant les autoritats electorals espanyoles i han anunciat que estudiaran com fer els pròxims passos, tot i que el TJUE conclou que no cal interposar recurs.

"NO ENTRA AL FONS DE LA QÜESTIÓ"

Han argumentat que la sentència no entra al fons de la qüestió que van plantejar al Tribunal: saber "si un estat pot posar requisits incompatibles amb el dret europeu per impedir que un eurodiputat electe pugui ser reconegut com a tal per part del Parlament Europeu".

"Això és exactament el que va fer l'Estat espanyol quan va imposar --a través de la Loreg-- que la promesa presencial de la Constitució espanyola fos un requisit previ" a la notificació de la llista en què es determinen els eurodiputats elegits, han assegurat.

En aquest sentit, han afirmat que la resolució obre la porta a que "altres estats membres de la UE puguin imitar l'exemple d'Espanya i inventar requisits contraris als principis de la democràcia i incompatibles amb el dret europeu per subvertir els resultats electorals".

Per tots dos, això "implica un dany irreparable per a la democràcia europea, que no ens pot deixar indiferents en un moment en què es constata un increment de les posicions autoritàries".

SEGÜENTS PASSOS

Puigdemont i Comín han assenyalat que la sentència obre dues vies per "dirimir si el requisit fixat per la Loreg --prometre presencialment la Constitució espanyola-- és o no conforme al dret europeu".

D'una banda, demanar a les autoritats judicials estatals presentar una qüestió prejudicial al TJUE, via que activaran "de manera immediata en el marc del procediment que actualment està en curs al Tribunal Suprem".

Segons han informat, la qüestió prejudicial permet presentar una nova demanda de mesures cautelars, que s'afegiria a la demanda de cautelars ja presentada davant el Tribunal General per "corregir la decisió" de la presidenta Roberta Metsola de denegar l'escó a Comín després de les eleccions europees del mes de juny.

I de l'altra banda, defensen que existeix la possibilitat de "presentar un recurs d'incompliment contra l'Estat espanyol d'acord amb l'article 258 del TJUE, via que també estudiarem, partint de la base que aquesta via de recurs està reservada, a priori, als estats membres de la UE i a la Comissió Europea".