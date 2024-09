Puigdemont i Comín lamenten la seva "indefensió" per la decisió del TJUE i estudiaran si recorren

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín han lamentat aquest dijous la "situació clara d'indefensió" que els deixa la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que desestima el seu recurs contra el Parlament Europeu per no reconèixer-los inicialment com a eurodiputats, i han anunciat que estudiaran possibles recursos.

En un comunicat conjunt, han dit que aquesta "indefensió" els afecta tant a ells com als seus electors davant de les autoritats electorals espanyoles.

També han assegurat que la sentència obre la porta al fet que "altres Estats membres de la UE puguin imitar l'exemple d'Espanya i inventar requisits contraris als principis de la democràcia i incompatibles amb el dret europeu per subvertir els resultats electorals".