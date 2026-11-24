BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dimarts que comença "el compte enrere dels darrers dies a l'exili" i ha recordat que aquest dimecres en farà una valoració al Press Club Brussels Europe.
"Avui, damunt el gebre de la matinada, fa un sol deliciós. Començo el compte enrere dels darrers dies a l'exili", ha expressat Puigdemont en un missatge a X recollit per Europa Press.
En la mateixa publicació, l'expresident ha assenyalat que farà aquesta valoració dimecres a l'"inoblidable" Press Club Brussels Europe, a Brussel·les.