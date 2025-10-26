Puigdemont cita el dilluns a la cúpula de Junts a Perpignan (França) per decidir si trenquen amb PSOE

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
L'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirà aquest dilluns a l'adreça del partit a Perpignan (França) per decidir si trenquen amb el PSOE, decisió que probablement sotmetran a votació de la militància.
Segons consta en l'ordre del dia de la trobada, que començarà a les 10 hores amb la previsió que sigui llarga i que no hi hagi una compareixença pública fins a les 17, es farà balanç de l'acord de Brussel·les i s'abordarà també les "accions a emprendre".
Va ser a l'agost quan Puigdemont ja va advertir que a la tardor passarien coses si el president del Govern, Pedro Sánchez, no complia amb els compromisos adquirits, i el dijous de la setmana passada la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va elevar la pressió.
En concret, la 'capitana' --com l'anomenen a Junts-- va llançar al Congrés que calia "començar a parlar de l'hora del canvi", que la situació no es podia allargar més i que si no canviava el Govern ho haurien de fer des del seu partit.
Malgrat la revolada que van provocar les declaracions de Nogueras, el Govern va tractar de calmar les aigües els dies posteriors assegurant que no se sentia amenaçat per Junts i reduint aquesta expressió a un joc de paraules.
Per al Govern és habitual que els independentistes llancin aquests avisos quan volen elevar les seves exigències, però no volen interpretar-ho com una cosa excepcional que faci pensar en una ruptura definitiva de relacions.
COMPLIR ELS ACORDS
El mateix president del Govern, Pedro Sánchez, va manifestar que tenen la voluntat de complir tots els acords signats amb Junts a l'inici de la legislatura, però va voler evidenciar que no tots depenen en exclusiva del Govern, com el reconeixement del català a Europa i la delegació de competències en immigració.
En aquest sentit, aquest divendres Espanya i Alemanya van acordar obrir un diàleg bilateral per arribar a una solució sobre l'oficialitat del català en la Unió Europea, tal com van donar a conèixer en un comunicat conjunt, però, malgrat això, la reunió de l'executiva de Junts segueix en peu.
També va advertir que la possible decisió de Junts de trencar amb el PSOE podria obrir la porta a la "involució" de PP i Vox.
No obstant això, el malestar a Junts és palès des de fa mesos perquè consideren que no hi ha hagut canvis ni avanços en cap de les seves demandes, també en l'aplicació de la Llei d'Amnistia perquè encara no ha permès la tornada de Puigdemont a Catalunya.
A més, retreuen als socialistes que segueixin paralitzades algunes de les seves iniciatives sobre delinqüents reincidents i contra l'ocupació d'habitatges, entre altres qüestions.
MOCIÓ DE CENSURA
Encara que sempre han rebutjat la possibilitat d'impulsar una moció de censura contra el president del Govern, Pedro Sánchez, sobrevola la possibilitat d'una moció de censura instrumental sense el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de candidat.
Els de Junts sí han deixat clar que, si prenen una decisió en relació al PSOE, serà "a fons" sense voler aclarir tampoc el calendari que tenen sobre la taula més enllà de l'executiva.
CONSULTA
El que està sobre la taula és la proposta de consultar a la militància si la direcció de Junts decideix trencar amb el PSOE, tenint en compte que van ser ells els que van validar en el seu moment en acord de Brussel·les en 2023.
Junts ja va celebrar una consulta interna el 2022 per decidir si sortia del Govern llavors liderat per Pere Aragonès, amb un resultat ajustat: el 55% va votar a favor enfront d'un 42% que es va decantar per quedar-se.