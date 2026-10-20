Puigdemont celebra que el TS apliqui l'amnistia tot i que sigui "tard i remugant"

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrat que el Tribunal Suprem (TS) hagi resolt aplicar l'amnistia, tot i que ho hagi fet "arrossegant els peus, tard i remugant".
En un missatge a X aquest dimarts recollit per Europa Press, Puigdmeont ha assegurat que se n'alegra "molt" perquè s'aplica al líder d'ERC, Oriol Junqueras; el secretari general de Junts, Jordi Turull, i els exconsellers republicans Raül Romeva i Dolors Bassa.
"El Suprem no té més remei que signar la capitulació. Han dedicat temps, recursos i capacitat d'inventiva per evitar-la, però l'amnistia arribarà a tothom", ha subratllat.