Puigdemont celebra que el TJUE anul·li la retirada de la seva immunitat i ho veu un "plantofada" per a l'Eurocambra

BRUSSEL·LES 5 febr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident del Govern Carles Puigdemont ha celebrat aquest dijous la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d'anul·lar la suspensió que va decidir el Parlament Europeu sobre la seva immunitat com a eurodiputat en al·legar que ha estat "una plantofada molt dura" per a l'Eurocambra perquè s'ha demostrat que es van vulnerar els seus drets "amb una clara manca d'imparcialitat".
"Avui tots coneixem una decisió d'una gran transcendència del TJUE. Una gran transcendència perquè revoca la sentència del Tribunal General de la UE "amb una contundència insòlita, i perquè és una plantofada molt dura per al Parlament Europeu", ha indicat el també líder de Junts en unes declaracions a la premsa a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les.
Puigdemont ha qualificat de "viciat" el procés pel qual li van retirar la immunitat com a eurodiputat a ell i als exconsellers que també van obtenir un escó europeu en l'anterior legislatura amb JxCAT, Clara Ponsatí i Toni Comín, i que per tant la sentència d'aquest dijous és una notícia que els alegra "moltíssim".
"Ens alegra com a defensors de la causa de la independència de Catalunya, com una causa que contribueix a la millora de la democràcia, i ens alegra també com a europeus perquè un cop més la lluita de la independència catalana ha aconseguit que el màxim tribunal de la Unió Europea es posicioni a favor de drets de minories que han estat vulnerats", ha prosseguit.
L'expresident també ha assenyalat el PP, el PSOE, Vox i Cs "amb un gran suport del propi Govern espanyol" i del Regne d'Espanya i "amb la complicitat vergonyosa de la presidència del Parlament Europeu", que recau sobre la maltesa Roberta Metsola.